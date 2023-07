È ancora «Notte Bianca» a Osio con lo speciale di BergamoTV Guardalo qua!

(Di giovedì 6 luglio 2023) È stata un successo: almeno 5 mila persone hanno partecipato alla «» diSotto, andata in scena sabato sera nel centro del paese. In piazza era presente anche L’Eco café, insieme allo staff di, che ha realizzato un focus all’interno della trasmissione «Gente e Paesi». Ve lo siete persi? Potete rivederlo qua

...trattenuto in carcere unaad Alghero, ma non estradato. Cosa succede ora L'ultima sentenza del Tribunale generale , quindi, è solo un altro tassello di un complicato mosaico giudiziario..."L'autobus non lo prendo, aspettarlo dimi fa paura". Una donna si fa il segno della croce e ... La droga, i ricatti "Non abbiamoelementi sufficienti". Ma sono sufficienti i dati dell'...Francia, scontri e arresti in proteste per 17enne ucciso a Nanterre Terzadi scontri in ... Fratelli d'Italia (28,9%), Pd (20,2%) e Movimento 5 Stelle (15,8%) restano... La strategia della ...

Ancora risse in piena notte La rabbia dei residenti in centro il Resto del Carlino

Non c’è bisogno di aspettare l’arrivo del weekend per sentire rumori molesti o assistere a parapiglia lungo le vie e le piazze del centro abitato di San Benedetto, soprattutto durante l’estate. Person ...Il caso del ragazzo trovato senza vita a Gradara: la fidanzata chiede di patteggiare un anno di pena. L’altro imputato non c’è e scatta il rinvio. La donna attacca: "La sua vita vale così poco per voi ...