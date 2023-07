Due cicloni su Milano in meno di 36 ore | alto il rischio esondazioni

sono tipici della regione tra novembre e aprile, ma ciò che rende Freddy unico, secondo ...scienziati dell'Ipcc si aspettano che i paesi africani riducano l'uso di combustibili fossili...... è legato a condizioni meteorologiche estreme, daitropicali alle forti precipitazioni, ... Il fenomeno si verifica in media ogni- sette anni e può durare da nove a 12 mesi, secondo l'OMM. ......lato semicerchi e sull'altro i triangoli) quando dimasse d'aria a contatto nessuna delle... Una situazione tipica dei. In questo caso possono generarsi forti precipitazioni.Un intenso ciclone extratropicale denominata Poly sta interessando il nord Europa, apportando raffiche di vento simili a quelle solitamente riscontrate all'interno degli uragani. In particolare, in Ge ...Google Analytics di nuovo nel mirino dei Garanti privacy: due aziende svedesi multate per oltre 1 milione di euro. È la prima sanzione.