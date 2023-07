Drogheda-Shamrock Rovers venerdì 07 luglio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Rovers 2 (ore 20.45) Match valido per la ventitreesima giornata della Premier Division irlandese. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1 - 1 contro il Cork City e ......00 GIAPPONE J1 LEAGUE C - Osaka - Avispa Fukuoka 0 - 1 (Finale) IRLANDA PREMIER DIVISION Cork City -20:45 Dundalk -Rovers 20:45 Shelbourne - Derry City 20:45 Sligo Rovers - ......00 GIAPPONE J1 LEAGUE C - Osaka - Avispa Fukuoka 12:00 IRLANDA PREMIER DIVISION Cork City -20:45 Dundalk -Rovers 20:45 Shelbourne - Derry City 20:45 Sligo Rovers - Bohemians 20:45 ...Daniel Cleary of Shamrock Rovers in action against Daniel Kelly of Dundalk during the SSE Airtricity Men's Premier Division match between Dundalk and Shamrock Rovers at Oriel Park in Dundalk, Louth.La capolista della Premier Division deve tenere alta la guardia contro gli odierni avversari a dispetto del notevole divario in classifica ...