Double Soul | clip esclusiva del nuovo film con Marianna e Angela Fontana

è un thriller diretto da Valerio Esposito e interpretato da Marianna e Angela Fontana (Indivisibili): del film, al cinema dal 13 luglio, possiamo mostrarvi in esclusiva una clip

Dal 13 luglio arriva al cinema Double Soul thriller ambientato tra l’Italia e il Medio Oriente diretto da Valerio Esposito e prodotto da Camaleo in collaborazione con Marvel (Dubai). Il film, di cui ...In Double Soul le vite di due sorelle gemelle, traumatizzate nell'infanzia, tornano a intrecciarsi quando rimangono coinvolte in un complesso gioco di potere. Ecco una clip in anteprima esclusiva del ...