Dopo il crollo ecco la rinascita | Berrettini torna a vincere a Wimbledon

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sull'erba disi è appena concluso uno degli spot più belli per il tennis italiano. Matteoa riassaporare la vittoria nel derby del primo turno contro il suo amico Lorenzo Sonego, in una partita per certi versi unica perché durata ben 3 giorni a causa del maltempo. 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 è il risultato in favore del tennista romano che nel secondo turno troverà l'australiano Alex De Minaur. Un totale di oltre 3 ore e 20 minuti di gioco, spalmate da martedì a oggi, per arrivare al bellissimo abbraccio finale tra i due.ritrova il sorrisoquasi 3 mesi di agonia: era il 12 aprile l'ultima volta che si era imposto in torneo Atp, a Montecarlo, su Francisco Cerundolo, per poi ritirarsi agli ottavi di finale contro Rune. Forse non se lo aspettava nemmeno lui di essere ...