Domicilio digitale | tutto ciò che c' è da sapere

Infine bisogna indicare il proprio, ossia il proprio indirizzo PEC e confermare. Pochi minuti dopo si riceverà su quest'ultima un messaggio di attivazione del servizio. Si tratta ...Come funziona Il, come spiegato dal regolamento eIDAS, è valido per effettuare tutte le comunicazioni elettroniche con valore legale. Può essere registrato dalle persone fisiche ...Dal 6 luglio 2023 è attivo l'indice nazionale dei domicili digitali, Inad, che permette a qualsiasi cittadino di eleggere il propriocreando una Pec. Basta a raccomandate per multe, accertamenti, cartelle esattoriali e per qualsiasi comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2023 , tutto ...

Multe e non solo, come funziona da oggi il domicilio digitale la Repubblica

Il servizio è ufficialmente attivo in consultazione. Da oggi 6 luglio, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a comunicare solo tramite PEC con tutti i cittadini che hanno deciso di eleggere il propr ...Hai già attivato il tuo domicilio digitale Da oggi, 6 luglio, è online il nuovo Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). L'Inad è il registro - una sorta ...