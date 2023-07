Dl Lavoro | la Cgil di Bergamo | “Rischio precarietà per milioni di persone”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 luglio 2023). Marco Toscano, segretario generale della, solleva delle problematiche in merito alla conversione in legge del nuovo decreto. In particolar modo se la prende con i nuovi contratti a termine: secondo lui, ci sarebbe un fortedidilagante: “Avevamo già sottolineato le criticità del Decretolegate alla riforma delle causali nel contratto a termine, con la conversione in legge del decreto le cose sono peggiorate – puntualizza Toscano -. Ricordiamo che il decreto tagliava le causali stabilite per legge (eccetto quella per sostituzione, ndr) e pur affidandone la definizione alla contrattazione, in sua assenza, introduceva la possibilità che venissero stabilite dalle parti, ovvero lavoratore e datore di ...