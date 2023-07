Dite addio al fuorigioco millimetrico | cambia tutto | rivoluzione nel calcio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tutta questa fatica per spiegare ila mogli, amanti e amici poco sportivi che lono, così, senza preavviso? In realtà il preavviso c'è. La Fifa ha abbracciato l'idea di Wenger, ex allenatore dell'Arsenal, in via sperimentale nei campionati Under 21 e Under 19 femminile in Svezia e solo in un secondo momento allargherà i test in Spagna e Italia. Comunque tocca preparare nuove lezioni con la saliera e la pepiera ché il successo non è così improbabile, anzi, l'idea è logica e soddisfa le esigenze delcontemporaneo: meno interruzioni, più gioco. Di fatto, se ora un'unghia del piede al di là dell'ultimo difensore mette l'attaccante in, con la nuova regola basterebbe avere un'unghia al di qua per essere in gioco. Viene ripristinato e, anzi, finalmente valorizzato il concetto di “luce” tra i ...