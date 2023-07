Disney Plus | cancellato ufficialmente Crater | che cosa sta succedendo?

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 6 luglio 2023) È notizia recente che, il film rilasciato solo un paio di mesi fa, è statoda: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Esiste una metodologia d’approccio, fra le grandi aziende, di discutibile impronta morale, ma largamente diffuso per ragioni economiche: quello di cancellare i propri prodotti dalle piattaforme per risparmiare in tasse. E sembra proprio, anche se le motivazioni non sono state ovviamente ancora ufficializzate dalla stessa, cheabbia fatto la stessa fine per gli stessi motivi. La pellicola è infatti sparita dai radar didopo nemmeno due mesi dal suo rilascio e, attualmente, non c’è alcun modo per recuperare legalmente la ...