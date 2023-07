Diritti televisivi Serie A | dove si vedranno le partite in tv e streaming? Le emittenti che sono in lotta a suon di milioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) LaA, il massimo campionato italiano, continua a non avere una casa dal punto di vista televisivo. La competizione infatti, a partire dal 2024, attualmente, sarebbe orfana di un’emittente in grado di mandare in onda i match delle venti compagini che prendono e prenderanno parte alla manifestazione della Penisola. Lo scorso lunedì, 3 luglio, si è svolta l’Assemblea della LegaA ma al termine del dibattimento non si è arrivati alla tanto sperata fumata bianca. Non a caso le offerte di Sky, DAZN e Mediaset, le treinper accaparrarsi idellaA,state rifiutate. Un duro colpo insomma, e bisognerà ancora attendere. Nessuna delle tre società ha soddisfatto le richieste monetarie e si proseguirà a ...