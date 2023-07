(Di giovedì 6 luglio 2023) Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 23 febbraio 2023, ha definitivamente approvato il decreto Legislativo attraverso il quale è stata data piena attuazione allaUe 2019/2161, meglio conosciuta come. L’Italia, in questo modo, ha pienamente e completamente recepito le norme europee attraverso le quali vengono rafforzate le tutele dei consumatori che effettuano degli acquisti online, attraverso degli. A seguito del recepimento della, l’Italia è riuscita a chiudere definitivamente anche con la procedura d’infrazione che era stata aperta nei suoi confronti. Il decreto legislativo che ha dato attuazione allaha apportato delle modifiche al Codice del Consumo, andando ad intervenire ...

Cambiano dunque i saldi con il recepimento dellaeuropea 2019/2161, detta'Le regole sono sostanzialmente le stesse, con qualche leggera modifica' spiega Mauro Antonelli, direttore ...L' applicazione delle nuove regole stabilite nel decreto legislativo di recepimento della- conclude - sono incentrate proprio sulla trasparenza e l'inasprimento delle pratiche ...... che era stato approvato lo scorso 7 marzo in attuazione dellaeuropea 2019/2161 (cosiddetta). Le nuove regole sui prezzi di vendita si applicano sia ai negozi fisici che ...

Direttiva Omnibus, cosa cambia per gli eCommerce: i nuovi obblighi QuiFinanza

Dal 1 luglio sono entrati inoltre in vigore i contenuti della direttiva Omnibus Ue che rende più rigide le regole su pratiche sleali, false recensioni, saldi e vendite promozionali ...Al via oggi i saldi estivi 2023 con nuove regole per contrastare i furbetti del cartellino, quei commercianti che ...