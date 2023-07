Diretta Wimbledon | Musetti batte Munar | attesa per Berrettini - Sonego | segui la sfida LIVE

(INGHILTERRA) - Quarta giornata sull'erba dello Slam londinese , il cui programma è stato ... Segui ladella ...I Championships sono insu Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti MUSETTI - MUNAR 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1 I risultati di oggi ARNALDI - CARBALLES BAENA 7 - 6,...Latelevisiva è affidata a Sky Sport , che seguirà2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201) , Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno ...

Wimbledon, diretta: Sinner ai sedicesimi, Berrettini-Sonego interrotta Tuttosport

Un Musetti deluxe continua a incantare gli appassionati di tennis a Wimbledon, e non è un modo di dire. Certo, il suo avversario, lo spagnolo Munar, spazzato via in tre set, non era impossibile, ma la ...Continua la corsa di Lorenzo Musetti sul prato verde dell’All England Tennis Club di Londra. Reduce dal bel successo su Juan Pablo Varillas, l’azzurro ha battuto in scioltezza anche Jaume Munar guadag ...