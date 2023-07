DIRETTA | Supplenze docenti 2023 | domanda per le 150 preferenze Dopo il 15 luglio probabile partenza Si attende autorizzazione del Ministero

(Di giovedì 6 luglio 2023)anno scolastico/24: oggi ultima riunione alper presentare la piattaforma di Istanze online che i idovranno utilizzare per la presentazione della. È possibile ipotizzare un anticipo rispetto allo scorso anno scolastico. Al di là delle date, importanti per non perdere la possibilità di nomina, l'obiettivo è poter avere la disponibilità di tutti i posti, per una scelta consapevole. L'articoloper le 150il 15. Sidel ...

Importantissimade La Tecnica della Scuola subito dopo la chiusura dell'incontro con i sindacati e i tecnici del MIM per le ultime novità per gli incarichi eda GaE e GPS. La, sui canali Facebook e Youtube de La Tecnica della Scuola, andrà in onda alle ore 18 di giovedì 6 luglio e sarà condotta da Daniele Di Frangia . Parteciperanno l'......si comincerà Si tratta di una domanda arrivata dal Question Time del 3 luglio insu Os Tv. ... 17.126 con la procedura speciale di assunzione dalle graduatorie provinciali per le; 2.Per la Direzione strategica dell'ASL nuorese,da Paolo Cannas, si tratta del raggiungimento ... a lungo caratterizzata dadi breve durata, che venivano ripetutamente prorogate. L'...

Supplenze docenti 2023, domanda per le 150 preferenze. Dopo il 15 luglio probabile partenza. Si attende autorizzazione del Ministero Orizzonte Scuola

Si avvicina il periodo in cui andare a scegliere le 150 scuole per gli incarichi e le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto. Questa volta il Ministero dovrebbe anticipare a luglio la compilazione dell ...E’ stato un anno record di supplenze. Quali diritti per chi ha i mesi estivi scoperti da stipendio e contribuzione. Cosa sapere sulle ferie, la disoccupazione NASPI, il TFR. Durante la diretta ...