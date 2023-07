Dimessa | ma muore poche ore dopo I figli chiedono la verità | ' Potevano salvarla?'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Una donna di 81 anni è stata portata due volte in pronto soccorso. Lo sconcerto dei familiari: 'La seconda volta non le hanno fatto niente. Abbiamo notato che il personale è poco e sempre in affanno'

Una donna di 81 anni è stata portata due volte in pronto soccorso. Lo sconcerto dei familiari: 'La seconda volta non le hanno fatto niente. Abbiamo notato che il personale è poco e sempre in affanno'

Per due volte si è rivolta al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe e per due volte è stata dimessa. La terza volta è entrata e non è più uscita. B.P., 81 anni residente a Vinci, è morta sabato s ...Una donna di 81 anni è stata portata due volte in pronto soccorso. Lo sconcerto dei familiari: "La seconda volta non le hanno fatto niente. Abbiamo notato che il personale è poco e sempre in affanno" ...