“Devo dire una cosa su Pier Silvio e Maria” Belen Rodriguez parla dopo l’addio a Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il giornol’annuncio dei palinsestiha deciso dire al suo pubblico, lo ha fatto apertamente citando, tra l’altro,De Filippi. Quella della showgirl argentina è stata una parabola in crescendo negli studi del Biscione: nell’ultima stagione ha infatti guidato sia Tu si que vales, il programma in onda su Canale 5 in prima serata, sia Le Iene in coabitazione con Teo Mammucari prima e in solitariaquando il conduttore se n’era andato. Un addio, quello di Teo, arrivato in maniera improvvisa per via di fratture non ricomponibili come ha raccontato. >“Ma allora ci dovetequal!”. Clizia Incorvaia, la scoperta dell’anno su lei e Paolo Ciavarro: tutti subito in festa (FOTO) Nel ...