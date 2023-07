Desplanches in trattativa col Palermo | la percentuale per il Milan

...(i tempi lunghi per ufficializzare Origi sembra siano nati dalla contemporaneaper Kolo ... Sono però successe cose strane, come il frettoloso benservito a Kerkez e a, senza ......(i tempi lunghi per ufficializzare Origi sembra siano nati dalla contemporaneaper Kolo ... Sono però successe cose strane, come il frettoloso benservito a Kerkez e a, senza ..."Bari, Botta e Antenucci restano in sospeso", scrive La Repubblica. Si attendono le risposte dei due esperti calciatori. IN ENTRATA.Il Palermo è il club di serie B più attivo sul mercato. Lo conferma l’acquisto di Lucioni già ufficiale e le altre 4 trattative, per Vasic, Insigne, Mancuso e Ceccaroni, ormai in dirittura d’arrivo. E ...