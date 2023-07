Denunciata la badante di Alain Delon per molestie | l' allarme dei figli

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ladi Alain Delon è statadai figli dell'attore francese per molestie morali e violazione della corrispondenza. "Sospetto un abuso e conto sull'inchiesta per appurarlo", ha commentato ...- - > Leggi Anche L'anziana è morta da 10 anni, ma lei continua a ritirarne la pensione:a Vittoria (Ragusa) La caduta - I fatti risalgono a martedì 2 maggio, ma il titolare della ...... come, sino alla data del decesso avvenuto nel maggio del 2012. Le indagini svolte dai ... Al termine degli accertamenti, la donna è stataper il reato di appropriazione indebita e il ...Una denuncia per “molestie morali” ma anche per “violenza e sequestro di persona vulnerabile” è stata presentata dai figli di uno dei mostri sacri del cinema francese Alain Delon, e resa nota dal loro ...Guai in vista per la compagna e la badante di Alain Delon: i figli dell'attore le hanno denunciate per "violenze su persona vulnerabile".