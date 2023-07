Dennis Lehane | Boston | andata e ritorno dall’odio

(Di giovedì 6 luglio 2023) C’è un’immagine nel nuovo romanzo di, Piccoli atti di misericordia (Longanesi, traduzione di Alberto Pezzotta, pp. 318, euro 19,90) che racconta un’epoca intera e uno dei passaggi chiave first appeared on il manifesto.

... ci offre un avvincente romanzo d'avventura, di quelli al sapore salato dell'oceano, e al contempo un affascinante racconto storico e di formazione, secondo posto per, il grande ...... ci offre un avvincente romanzo d'avventura, di quelli al sapore salato dell'oceano, e al contempo un affascinante racconto storico e di formazione, secondo posto per, il grande ......americano Queste sono solo alcune delle questioni che scatena la lettura di un noir di forte impianto sociale come Piccoli atti di misericordia (Longanesi) dello scrittore statunitenseEccoci al consueto appuntamento con i libri più letti e commentati dalla community del gruppo FB della più grande community di lettori in lingua italiana nel mese di giugno, dominato dalle discussioni ...È possibile una convivenza civile in una società multietnica Quali sono le possibili frazioni che si possono scatenare in una comunità che cerca l'integrazione razziale Quali terribili fenomeni può ...