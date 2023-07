Demanio | rigenerazione del patrimonio | pubblicati 4 nuovi bandi per i Progetti a Rete

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’Agenzia delha pubblicato una nuova tranche didi concessione di immobili di proprietà dello Stato nell’ambito delle attività legate ai, iniziative complesse didelpubblico di valore culturale, identitario e di pregio paesaggistico, per la valorizzazione economica, sociale e culturale, connotate da forti elementi identitari. A pochi giorni dall’avvio della sperimentazione didedicati al Terzo Settore, l’Agenzia propone 4beni in ‘Concessione/Locazione di Valorizzazione’ per un massimo di 50 anni a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione. Si tratta del Forte Catona – Ex deposito munizioni a pochi chilometri da Reggio Calabria, inserito nel sistema ...