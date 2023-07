Delmastro | imputazione coatta per rivelazione di segreto d' ufficio | cosa succede ora?

Il gip di Roma ha disposto l'coatta per il sottosegretario alla Giustizia Andreaindagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis. Per il giudice in ...17.10 Cospito,coatta acoatta per il sottosegretario alla Giustizia Andreaindagato per rivelazione d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La ha disposta il Gip di ...coatta per il sottosegretario alla Giustizia, Andrea, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito , l'anarchico detenuto al 41 bis. È quanto ha ...

Gip Roma dispone imputazione coatta per Delmastro Il Sole 24 ORE

Imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis.