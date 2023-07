Delmastro e Santanché | ira del governo | “I magistrati fanno opposizione”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ricordate il caso Cospito? Ricordate la bagarre per le presunte rivelazioni di segreto d’ufficio sulla carcerazione al 41bis che il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, avrebbe spiattellato al pubblico avendole apprese dal collega di partito (e coinquilino) Andrea? Bene. Dopo le tante polemiche politiche degli scorsi mesi, la procura aveva avviato un’inchiesta. Indagine che evidentemente non aveva portato molto lontano se i pm avevano deciso di chiedere l’archiviazione per il sottosegretario alla Giustizia. Tuttavia, il gip di Roma ha disposto l’imputazione coatta del politico Fdi. Tradotto: il magistrato dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio e poi sostenere l’accusa nell’eventuale procedimento. La Procura in una nota di maggio firmata dall’ufficio del procuratore Lo Voi aveva fatto sapere che di aver riconosciuto ...