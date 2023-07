Deadpool 3 | le prime foto dal set di Ryan Reynolds svelano il nuovo costume del protagonista

... sul web sono già partite leipotesi in merito al progetto a cui parteciperà Benedict ... Escluso il suo coinvolgimento in pellicole già terminate o attualmente in sviluppo -3 , Captain ...3 e i viaggi nel Multiverso Stando alleindiscrezioni il nuovo film sul mercenario chiacchierone giocherà con varie linee temporali e non andrà a intaccare quella di Logan, film di ...Apple TV+ ha annunciato la data di uscita e ha rilasciato leimmagini della seconda stagione della serie 'Invasion', che sarà disponibile da mercoledì 23 ... '', 'The Martian') e David ...Sono in questo momento in corso le riprese di Deadpool 3, nuovo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone che sarà anche il primo della saga a far parte del MCU (qui i dettagli). Nelle ultime ore ...Una nuova foto potrebbe aver anticipato il ritorno di Mobius, interpretato da Owen Wilson nella serie Loki, in Deadpool 3.