(Di giovedì 6 luglio 2023) Deha rinnovato il suo contratto con l’e presto sarà messo tutto nero su bianco e ufficializzato. Intanto secondo quanto riportato dal nostro inviato Roberto Novella, Federicoè arrivato in. IN– Stefan decontinuerà la sua esperienza all’, presto il suo prolungamento di contratto sarà ufficiale. Intanto il suo agente Federicoè arrivato nellanerazzurra per ultimare probabilmente gli ultimi dettagli.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale ...

Brozovic è tentato dall'Arabia che ha provato a sedurre anche De. 'No' deciso di Lukaku ai sauditi per provare a convincere il Chelsea a lasciarlo a Milano, mentre Dzeko è vicino al Fenerbahce, ...De(LaPresse)Si chiaro, non stiamo parlando di un giocatore che ha sfigurato ma da uno con le ... La sua stagione sicon un quattro e mezzo.... Romelu Lukakul'esperienza della finale di Champions League persa a Istanbul con un post su ... Leggi anche Inter, difesa da ritoccare: Acerbi e Deverso la riconferma, il nome nuovo è ...

De Vrij, si chiude per il rinnovo! Pastorello in sede Inter – IN Inter-News.it

MILANO - Un’irresistibile voglia di Inter. E se ancora qualcuno non l’aveva capito, Frattesi ne ha data un’altra dimostrazione. Non ha voluto aspettare nemmeno un minuto, infatti, per cominciare la su ...Non ci sono vere offerte per Sergej. Attesa la svolta con Luis Alberto. La strategia: mettere in sicurezza il gruppo del secondo posto ...