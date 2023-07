De Roon multato dalla Figc per un post contro la Roma | ' Contenuto offensivo'

(Di giovedì 6 luglio 2023) "Un messaggio in lingua inglese didenigratorio, provocatorio, ingiurioso enei confronti della". Queste le motivazioni della multa dellaima a Marten De. Come ...

"Un messaggio in lingua inglese di contenuto denigratorio, provocatorio, ingiurioso e offensivo nei confronti della Roma ". Queste le motivazioni della multa della Figc imposta a Marten De. Come si legge dal comunicato ufficiale della Federazione, il centrocampista dell' Atalanta infatti è stato sanzionato in merito ai fatti accaduti dopo il match contro i giallorossi , finito 3 - ...Marten Depaga caro il post social contro la Roma . La FIGC ha infatti ritenuto la sua foto "contenuto denigratorio, provocatorio, ingiurioso e offensivo" multandolo con 2500 euro di ammenda . I fatti ..."Un messaggio in lingua inglese di contenuto denigratorio, provocatorio, ingiurioso e offensivo nei confronti della Roma ". Queste le motivazioni della multa della Figc imposta a Marten De. Come si legge dal comunicato ufficiale della Federazione, il centrocampista dell' Atalanta infatti è stato sanzionato in merito ai fatti accaduti dopo il match contro i giallorossi , finito 3 - ...

De Roon multato dalla Figc per un post contro la Roma: "Contenuto ... Corriere dello Sport

