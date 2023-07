... Rudi Garcia, tecnico del Napoli accomodatosi sulla panchina che fu di. Venerdì si ... Poi l'attesa sarà per il 20 agosto, con la consegna dello scudetto il prossimo 26... Rudi Garcia, tecnico del Napoli accomodatosi sulla panchina che fu di. Venerdi' si ... Poi lattesa sara' per il 20 agosto, con la consegna dello scudetto il prossimo 26... che ha preso il posto in panchina di Luciano. I Campioni di Italia debutteranno in ...(21 aprile 2024) Empoli - Napoli 34° giornata (28 aprile 2024) Napoli - Roma 35° giornata (52024) ...

De Maggio: “Spalletti-Napoli, ecco il vero motivo dietro l’addio” napolipiu.com

Perché Luciano Spalletti ha detto addio al Napoli Emergono nuove indiscrezioni sulla decisione del mister di lasciare il sodalizio campano.(Sport) Le sfide tra big solo dopo la quarta stagione con la sfida tra Inter e Milan. Mercato in sordina in attesa dei "botti" di fine agosto. Di Nicola Sellitti ...