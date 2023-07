(Di giovedì 6 luglio 2023) Valter Derivela che il possibile sostituto di Kim Min-Jae, potrebbe arrivare dal. Calciomercato Napoli. La essione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco ha aperto la porta a nuovi arrivi nel Napoli. Durante una puntata di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De, giornalista e direttore, ha condiviso le sue opinioni su chi potrebbe essere il successore di Kim nel club partenopeo. “Il Napoli incasserà 48 milioni di euro dal pagamento della clausola di Kim Min-Jae da parte del Bayern Monaco. Chi lo sostituirà?” ha dichiarato De. “Il Napoli valuta molti profili, in cima alla lista ci sono due giocatori: Max Kilman del Wolverhampton, la cui prima offerta del Napoli non è stata ritenuta soddisfacente, e Robin Le Normand della Real Sociedad.” Oltre a Kilman e Le Normand, De ...

... il Comune di Napoli e ASIA Napoli ricevono la menzione speciale Teniamoli d'per le attività ... in particolare Coreve e Comieco, le attività sono iniziate a2022. Salerno ha chiuso l'anno ...Il Napoli ha sondato il terreno, lo ha tenuto d'per un po' con l'idea di portarlo ai piedi ... Da avversari, o quasi, in un Telavi - Dinamo Batumi del 212022, quando Kvara andava a segno ......conto delle diverse forme di investimenti " dall'angel investing al venture capital " con un... Raised capital Dal 2016 a2023, il settore blockchain in Italia ha attirato investimenti ...

De Maggio: “Occhio al Giappone, De Laurentiis ha un desiderio” napolipiu.com

I verbali del Fomc sono stati giudicati troppo falco dai mercati, Yellen è arrivata in Cina per una mediazione. Bene i dati sugli ordini all’industria in Germania, oltre le attese. Attenzione giovedì ...Il brasiliano, già a lungo seguito dai granata, si aggiunge ai vari Darder, Pereyra (occhio all'Inter) e Praet. E Vagnati non abbandona la pista Miranchuk ...