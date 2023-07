De Laurentiis venda Osimhen | non ripeta gli errori del passato

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il Napoli ha necessità di vendere Victor. Anche se non lo sa. Non per ripianare passivi di bilancio inesistenti, bensì per pianificare meglio il proprio futuro. Deimpari dal pregresso. Come ampiamente dimostrato dai deflagranti fallimenti dei senatori giubilati nell’estate 2022, dalle cui cessioni si è ottenuto molto meno di quanto ipotizzato in tempi non sospetti. Chiedere cifre iperboliche, per un calciatore che in tre anni a Napoli ha sempre patito infortuni e sfortune, è lunare. Victorè da cedere senza alcun ripensamento. L’esplosione della bolla araba nel calcio fa guardare tutti verso il medio oriente. Finanche dal fresco Canada qualcuno guarda a Riyad. Le stagioni di, che hanno preceduto lo scudetto, hanno avuto la forma della nevrastenia e dell’irascibilità, finendo tutto ...