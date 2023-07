Davide Rebellin | sarà estradato il camionista tedesco che lo travolse e uccise Inchiodato dalle telecamere | ' Puliva le tracce con la saliva'

Il camionista tedesco Wolfgang Rieke che ha travolto e ucciso, il ciclista italiano, lo scorso 30 novembre, sarà estradato in Italia . A deciderlo il tribunale di Hamm che ha dato il via libera alla richiesta della Procura di Vicenza . L'...Wolfgan Rieke, il camionista residente in Germania che il 30 novembre scorso travolse e uccise l'ex campione di ciclismo, sarà estradato in Italia. La decisione è stata presa dal giudice tedesco che sta seguendo il caso. Spetterà ora, come riportano i quotidiani locali, alle autorità dei due Paesi ...Il 30 novembre scorso a Montebello Vicentino travolse e uccise l'ex campione di ciclismo. Poi scappò senza prestare soccorso. Con queste accuse ora il camionista tedesco Wolfgan Rieke sarà estradato in Italia. La decisione è stata presa dal giudice tedesco che sta ...

Ricostruito l'incidente mortale di Rebellin: il camionista ha cancellato le tracce con la saliva Fanpage.it

Nelle carte dell’inchiesta, riportate dal Corriere della Sera, emerge come il camionista non abbia visto Rebellin che si stava allenando lungo la Regionale 11 perché non ha inserito la freccia: il ...A German court has approved Italy's request for the extradition of the trucker who allegedly ran over and killed former cycling champion Davide Rebellin on 30 November in Montebello Vicentino near Vic ...