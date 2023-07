David e Victoria Beckham | un salto nel passato | ecco com’erano quando tutto è cominciato

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ihanno festeggiato il ventiquattresimo anniversario di matrimonio edla foto che li immortala all’inizio della loro relazione. Non tutti avrebbero scommesso su di loro e invecehanno appena festeggiato il loro ventiquattresimo anniversario di matrimonio, diventando una delle coppie più celebri e durature dello star system internazionale. Visti i precedenti di molte altre coppie vip il loro legame è sempre stato chiacchieratissimo e sotto la lente del gossip, e invece hanno fatto ricredere i moltissimi fan. La foto in onore del ventiquattresimo anniversario di matrimonio dei– newstv.it – foto ansaL’ex capitano inglese e la fashion designer si sono conosciuti più di venticinque anni fa e tra i due è scoppiato subito l’amore. Secondo ...

Dopo la fine della storia con Giorgia Soleri, Damianoè inseparabile daDe Angelis: la reazione dei fan dei ..."Alla migliore moglie, mamma e compagna di bevute". Su InstagramBeckham, 48 anni, ha dedicato alla moglie, 49 anni, una foto ricordo per celebrare il ventiquattresimo anniversario delle nozze, avvenute il 4 luglio 1999 nel castello di Luttrellstown, ...Beckham, dediche social e foto vintage per i 24 anni di matrimonio "Alla migliore moglie, mamma e compagna di bevute" ha scritto lui. "Tenendomi ancora per mano e ancora rido (con te ...

Il video inedito del matrimonio di Victoria e David Beckham per l'anniversario Elle

Dopo la fine della storia con Giorgia Soleri, Damiano David è inseparabile da Victoria De Angelis: la reazione dei fan dei Maneskin.L'innamoratissima coppia si è scambiata romantiche dediche sul social network ...