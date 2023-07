Darby Allin | “Sting sta bene E’ pazzo | vuole solo impressionare i fan”

(Di giovedì 6 luglio 2023), settimana scorsa, hanno combattuto e vinto nel main event di Dynamite in un Tornado Tag-Team Match contro Chris Jericho e Sammy Guevara. Al di là dell’incontro di per sé, il match è passato agli onori della cronaca per lo splash dello stesso, da una scala, verso l’esterno del ring su due tavoli. Il mondo del wrestling web ha parlato di questa follia del 64enne per giorni ed anchene ha discusso, recentemente intervistato da Busted Open Radio. Ecco il virgolettato di uno dei Pillars AEW nei confronti del suo mentore. “Sta). Abbiamo parlato il giorno successivo (il match ndr) e mi ha detto che si sentiva alla grande, il che è incredibile perché dopo l’incontro l’ho preso da parte per chiedergli, ...

... per affrontare la modalità in singolo, impedisce al giocatore di utilizzare una qualsiasi mossa speciale , a differenza di personaggi come, Jungle Boy o Thunder Rosa , tutti dotati di ...... per affrontare la modalità in singolo, impedisce al giocatore di utilizzare una qualsiasi mossa speciale , a differenza di personaggi come, Jungle Boy o Thunder Rosa , tutti dotati di ...

Orange Cassidy e Darby Allin vincono a AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

Manca ormai poco, ancora una settimana e Nick Wayne farà il tanto atteso debutto con la AEW a due anni di distanza dalla firma di contratto che lo legò alla federazione di Tony Khan quando ancora era ...Orange Cassidy e Darby Allin hanno affrontato il duo formato da Keith Lee e Swerve Strickland a Dynamite per il Blind Eliminator Tournament.