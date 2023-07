Daniela Santanché è già una ministra fantasma con o senza dimissioni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 6 luglio 2023)Santanchè è debolissima, basta un nulla per farla cadere, è vulnerabile come un’adolescente alle prime esperienze, è come una Maseratibenzina, come un tailleur crema orlato di nero, insomma è unache forse ha i giorni o i mesi contati. Ha esibito ieri tutta la sua forza nervosa, pure troppo, con certi toni retorici («l’onore dei miei figli»), alcune battutine su chi oggi l’attacca e ieri le chiedeva un tavolo al Twiga, con quei passaggi da vittima nemmeno fosse il capitano Alfred Dreyfus e gli attacchi forsennati alla stampa: non è stato un grande discorso. Peraltro appesantito da troppi riferimenti da Azzeccagarbugli – non era il tribunale, era il Senato – non certo in grado di sollevare il morale della truppa che l’ha seguita nel suo Calvarioconvinzione, bastava guardare la faccia di ...