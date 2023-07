D’Ambrosio cambia maglia in Serie A | destinazione sorprendente

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Una mossa assolutamente a sorpresa sul fronte calciomercato: l’ex Interè pronto a rimettersi in gioco in un’altra squadra del campionato diA. Il terzino si è svincolato dal club nerazzurro dopo la scadenza naturale del contratto e l’addio è stato commovente. Il 34enne si è sempre confermato un calciatore prezioso dentro e fuori dal campo ed è ancora in grado di fare la differenza in massima categoria, almeno sotto l’aspetto del sacrificio. Daniloè un calciatore classe 1988. Si tratta di un difensore molto duttile e il suo ruolo preferito è quello di terzino destro, si è disimpegnato anche a sinistra e all’occorrenza anche da difensore centrale. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Potenza, Juve Stabia e Torino, più quella della Nazionale italiana. Foto di Martin Divisek / AnsaLa nuova ...