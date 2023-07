D’Ambrosio alla Lazio dopo l’Inter? Una data per valutare – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 luglio 2023)è svincolatola scadenza del contratto conlo scorso 30 giugno. Come annunciato nel corso della giornata, può trasferirsima Di Marzio non dà l’affare per fatto. ANCORA DA DEFINIRE – Fra le tante notizie da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport ce n’è anche una riguardante un ex. La dà Gianluca Di Marzio facendo un riepilogo su come si sta muovendo lain entrata: «Rispetto a ieri c’è questa valutazione in corso per un profilo d’esperienza, svincolato dalcome Danilo. La settimana prossima ci sarà un appuntamento per decidere se fare questa operazione o no». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...