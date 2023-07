Dalla parte giusta | l’impostura del potere in un romanzo distopico e surreale ma realissimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) C’è un’isola ammalata di virus che muta continuamente. Cambia forma ma in fondo resta sempre uguale. Su quell’isola, a un certo punto, si è formato un movimento che a quel virus ha dichiarato guerra. Solo che non era vero niente. Era tutta un’impostura: la guerra era finta e il movimento antivirus era solo l’ultima mutazione del virus. Quell’isola non è la Sicilia e il virus non è la mafia. Eppure a leggere, il primodi Accursio Sabella, l’impressione e di ripercorrere la storia politica recente della Regione più a Sud d’Italia. E non solo. Giornalista politico d’esperienza e talento, cresciuto tra i corridoi dell’Assemblea regionale siciliana e poi migrato tra quelli di Montecitorio, Sabella tratteggia una storia che sembra quasi distopica. Eppure risulta assolutamente reale. Se in Sicilia ...