Dal Serio al Garda l’inclusione va al largo con «Insieme per mano»

Un periodo in cui c'è unincremento di pericolo in città. Dopo l'attivazione già avvenuta dell'autovelox nei pressi di ...per il nuovo strumento di controllo è arrivata direttamentequestore ...... dopo aver contestato al gestore più di una ventina di inadempienze contrattuali, a partiremancato pagamento degli oneri concessori ai Comuni, forse l'addebito piùche " a dirla tutta " ......cosa facciano gli scienziati quando si annoiano o non stanno lavorando a qualche progettoche magari può cambiare le notizie del mondo Ora abbiamo la risposta: si dedicano a pseudo - studi...Oltre ad una base giuridica inadeguata vi erano, infatti, seri rischi che la pubblicità potesse raggiungere ... l'Autorità ha chiesto maggiori garanzie per gestire i rischi che possono derivare ...Le prime parole dopo la firma: "Milano è stata come una seconda casa per me e la mia famiglia. Sono felice di tornare per un’altra stagione" ...