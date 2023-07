Dal raduno alle amichevoli di lusso | Inter | tutte le date dell' estate

(Di giovedì 6 luglio 2023) L'agendanerazzurra: dalalla Pinetina alla partenza per il Giappone, finocontro l'Al - Nassr e il Psg. Ecco le 5 tappe da seguire

L'agenda dell'estate nerazzurra:alla Pinetina alla partenza per il Giappone, fino alle amichevoli contro l'Al - Nassr e il Psg. Ecco le 5 tappe da seguireIntervenuto ai microfoni ufficiali del club, Eugenio Corini ha parlatodi Veronello del Palermo . L'allenatore non vede l'ora che inizi il nuovo campionato, fiducioso di avere tra le mani una squadra dalle ambizioni importanti: "Voglio dire che ci stiamo ...L'estate 2022 E' un ricordo molto lontano. Per tanti motivi, rispetto a 12 mesi fa, il mondo del Cesena è cambiato e oggi, a meno di una settimanache inaugurerà la stagione 2023 - 2024, ci sono molte differenze rispetto alla scorsa estate. Alcune prevedibili, altre decisamente meno. Mercato Nel confronto con un anno fa, la prima ...

Calcio Amputati, la Nazionale in raduno dal 7 al 9 luglio a Coverciano FISPES

Nel 2019 a Francesco Sabbatini (Direttore del MAMAMIA di Senigallia) viene l’idea di proporre al Comune di Senigallia di ospitare il Raduno Internazionale Harley Davidson per il 120^ anniversario dell ...Sabato 8 luglio è prevista la 3° edizione del raduno ciclistico Suzuki Bike Day nelle località di Castel Bolognese, Villa Vezzano, Riolo Terme e Imola. L’evento non è competitivo e prevede la presenza ...