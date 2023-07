Dal jazz al funk | arriva il concerto del Lumber-Jazz duo

Giunto alla 60° edizione, il festival si tiene quest'anno14 luglio al 30 agosto e ha in programma 20 spettacoli fra musica classica,, teatro e green. Intorno al Festival, negli anni, sono ...... samba, bossa nova, reggae, forró, disco,. E si è anche dato alla politica attiva, al fianco ... l'attivismo e la consapevolezza in una società divisa dalle diseguaglianze etema razziale. ...Il programma della rassegna prevede una varietà di stili,classico al contemporaneo,blues al latin. Suggestive le location scelte per l'evento: si inizia con l'area archeologica La ...

Centro storico, dal 4 al 9 luglio torna "Jazz in the Caruggi" www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Torna dal 22 al 30 luglio Fano Jazz By The Sea, la manifestazione che per la sua XXXI edizione propone 9 giorni di attività con 45 concerti, 35 dei quali a ingresso gratuito, 200 musicisti provenienti ...GIULIANOVA - Il Circolo Virtuoso il Nome della Rosa in collaborazione con la “Via del sole” Volontari Giulianova, Jazz Crew Mosciano e Giulianova Antica ...