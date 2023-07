Dal G7 al Giubileo | nasce cabina di regia per sicurezza Grandi eventi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha firmato il decreto per istituire la struttura di raccordo e pianificazione Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha firmato un decreto che istituisce unadiper la gestione delladeiche vedranno l’Italia protagonista: dal G7, previsto per il prossimo anno, al2025, dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 fino alla candidatura dell’Italia all’Expo 2030. Nell’ambito del Dipartimento della pubblica“è costituita la ‘Struttura di raccordo e pianificazione per il governo e la gestione del’ – si legge nel provvedimento – con il compito di individuare le misure organizzative, tecniche e gestionali, volte ad assicurare, sul ...