Dac | Carrino | Aerospazio | il settore più resiliente Così abbiamo superato le crisi legate a Covid e guerra

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’Assemblea dei Soci del Distretto aerospaziale ha il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022: un anno in cui il network presieduto da Luigiha visto il punto di maggiore proiezione all’estero nella partecipazione al salone parigino di Le Bourget.L’Assemblea dei soci è da sempre per il Dac occasione per una ricognizione ad ampio raggio delle sue numerose attività, che spaziano dalle partnership progettuali agli accordi di collaborazione su internazionalizzazione, digitalizzazione, cyber security, sostenibilità – le parole chiave della sua vision -, con quattro piattaforme tecnologiche di riferimento: ipersonico, urban air mobility, digitalizzazione, nano e micro satelliti. I numeriCostituito il 30 maggio 2012 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”, il Dac mette assieme soggetti che operano nei settori della ricerca, sviluppo e ...