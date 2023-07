Da oggi multe e raccomandate arrivano anche via Pec

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 luglio 2023) A partire dal 6 luglio, viene ufficialmente lanciato INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Questo sistema rappresenta una sorta di “Pagine gialle” per le email, in cui i cittadini hanno la possibilità di registrare il proprio domicilio digitale, come ad esempio un indirizzo Pec, al fine di ricevere tutte le comunicazioni ufficiali provenienti dalla pubblica amministrazione. INAD è frutto della collaborazione tra Agid, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che si è occupata della realizzazione della piattaforma. Conformemente a quanto dichiarato in una nota, le pubbliche amministrazioni faranno uso del domicilio digitale per tutte le comunicazioni aventi valore legale, mentre chiunque potrà consultare gratuitamente il registro attraverso l’area pubblica del ...