Da Milan - Morata alle idee Castagne e Demiral | le ultime di mercato

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il punto sulle notizie di calcio: ilcontinua a muoversi per una punta, Inter e Juve cercano colpi sulle fasce ed in difesa, l'Atalanta è pronta ad ufficializzare due acquisti

Morata chiama il Milan. C'è l'offerta rossonera: 5 milioni ad Alvaro e 12 all'Atletico La Gazzetta dello Sport

I rossoneri stanno lavorando su due fronti, quello dell’esterno destro offensivo e quello dell’attaccante centrale. Il Milan vuole Christian Pulisic e per questo ha rilanciato nelle ultime ore: second ...La ricerca di un attaccante per il Milan potrebbe avere un accelerata in queste ore: la scelta della dirigenza rossonera infatti è ricaduta sul nome di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ex Juve è ...