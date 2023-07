(Di giovedì 6 luglio 2023) Potenziare el'infrastruttura per garantire un"più efficiente e resiliente per i cittadini". Questo è l'obiettivo del finanziamento da 435di euro concesso dalla ...

Questo è l'obiettivo principale del finanziamento damilioni di euro concesso dalla Banca europea per gli investimenti () ad Acea . La transazione siglata oggi a Roma dal Direttore Generale ......damilioni di euro concesso dalla Banca europea per gli investimenti ad Acea. Oggi - informa una nota congiunta - è stata siglata la transazione per la prima tranche da 235 milioni. La...... Chief Financial Officer di Acea, rappresenta la prima tranche da 235 milioni di euro deimilioni complessivi approvati dal cda di. Lacofinanzia il piano di investimenti per il periodo ...

Da Bei 435 milioni ad Acea per migliorare il servizio idrico QUOTIDIANO NAZIONALE

Potenziare e migliorare l'infrastruttura per garantire un servizio idrico "più efficiente e resiliente per i cittadini". Questo è l'obiettivo del finanziamento da 435 milioni di euro concesso dalla Ba ...