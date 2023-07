Csm | Gratteri in “pole” per la Procura di Napoli Entro l’estate il via libera del plenum

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nicolasi avvicina a grandi passi alladella Repubblica di, la più grande d’Italia per numero di addetti. L’attualetore capo di Catanzaro è infatti il candidato che ha raccolto più voti nella Commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura (Csm) per l’incarico di capo dellapartenopea. Quattro i voti in suo favore, mentre un voto ciascuno è andato agli altri due candidati: iltore di Bologna, Giuseppe Amato, e l’aggiunto di, Rosa Volpe. La decisione finale, tuttavia, spetta ora aldi Palazzo dei Marescialli: dovrebbe arrivare prima della interruzione estiva. Suampia convergenza in V Commissione Perhanno ...