Cremona | minaccia cliente perché saldi debito già saldato | arrestato pusher

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Per un anno e mezzo aveva acquistato della cocaina da un; poi, però, aveva smesso e avevai 1.500 euro diche gli doveva. Quest'ultimo, tuttavia, ha continuato a chiedergli denaro, dicendo che ilera in realtà di 6.000 euro e che se non avesse pagato immediatamente, lui e la sua fidanzata ne avrebbero pagato le conseguenze. E' per questo motivo che i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Crema, in provincia di, hannoun 43 enne, con precedenti di polizia a carico, per estorsione. Tutto ha preso avvio nel tardo pomeriggio del 4 luglio quando un uomo si è presentato nella caserma di Crema spiegando di aver acquistato, per un anno e mezzo, cocaina da uno spacciatore di 43 anni, accumulando un ...