Covid | verso l’addio all’isolamento per chi è contagiato | l’annuncio del ministro Schillaci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si avvia a esser messo in cantina anche l’isolamento per i positivi al Sars-Cov-2. Dopo lo stop al green pass, bollettini quotidiani, quarantena per i contatti stretti e obbligo di mascherine, è il momento della “caduta” dell’ultima norma simbolo delè stato ildella Salute Orazio, che ha motivato così la rimozione dell’obbligo: “La norma è ormai di fatto inapplicata”. L’ultima circolare che aveva regolamentato l’isolamento dei positivi era stata emanata lo scorso 31 dicembre: chi si contagia con il virus delè tenuto a restare a casa per 5 giorni. Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento termina anche prima dei 5 giorni con un test negativo. Ma la norma non riporta una data di scadenza e non c’è quindi un automatismo per la sua decadenza. A ...