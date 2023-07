Covid | Speranza | ' serve unità non polemiche fuori dal mondo | propaganda becera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Gli anni delsono stati durissimi per l'intero pianeta, una sfida che ha sconvolto le vite di tutti: oltre 760 milioni di casi confermati e 7 milioni di decessi nel, numeri che danno l'idea di quello che è successo. C'è tanto da imparare e sarebbe giusto farlo, con sano senso repubblicano". Ha iniziato così Roberto, deputato del Partito democratico ed ex ministro della Salute, il suo intervento alla Camera per la proposta di istituzione di una commissione d'inchiesta sul. "Uso le parole di papa Francesco, pronunciate in una piazza san Pietro deserta e bagnata: 'Peggio di questa crisi, c'è solo il rischio di sprecarla' - ha detto tra gli applausi-, e noi non dobbiamo sprecarla, così come non dobbiamo sprecare le occasioni per capire e ...