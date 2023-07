Covid | Speranza | ' commissione indegna | tribunale politico per colpirci'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Non sono le tabelle che ci devono dire quanto diritto alla salute dobbiamo garantire, ma la quantità di diritto alla salute che dobbiamo garantire che decide cosa c'è scritto nelle tabelle". Lo ha detto Roberto, deputato del Partito democratico ed ex ministro della Salute, durante la discussione alla Camera sulla proposta dell'istituzione di unad'inchiesta sul. "Questa è una rivoluzione culturale quella che serve - ha continuato -. Voi state cancellando i progressi degli ultimi anni, ci state riportando indietro. Cambiate strada, perché così si rischia di minare l'universalità del nostro sistema sanitario. Se lo farete, diciamo di sì da oggi, che sosterremo con coerenza le proposte di aumento. "E allora, invece di mettere più risorse, e aprire un dibattito vero su come rilanciare ...

...di una commissione d'inchiesta sule le misure adottate dall'allora governo Conte. L'intervento dell'ex premier Giuseppe Conte prima e dell'allora ministro della Salute Robertopoi - ......Lo ha detto l'ex ministro della Salute Robertoin dichiarazione di voto sulla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza...... Giuseppe Conte e Roberto. Per fare questo usate la leva di una cosa che poteva essere ...di legge che punta all'istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza...Pd, M5S e Avs non hanno partecipato al voto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Dalle opposizioni il coro 'vergogna' ...(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia. Il testo, ...