Covid | sì della Camera alla commissione Conte e Speranza la prendono male | gazzarra in aula

(Di giovedì 6 luglio 2023) Via libera di Montecitorioparlamentare d’inchiesta sul, al termine di una seduta incandescente per ladelle opposizioni che scelgono l’Aventino. Caricate dall’intervento barricadero di, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio con pieni poteri. E dall’auto-beatificazione dell’allora ministroSanità, via liberad’inchiesta Con 172 voti a favore e 4 astenuti, laha approvato la proposta di legge per vedere chiaro sulle ombregestionepandemia e sulle misure assunte dall’ex premier. Per protesta Pd, 5Stelle, Alleanza ...

Ecco le principali innovazioni Dopo le edizioni in remoto dovute alla pandemia da- 19, è ..., dalla Camera ok alla commissione di inchiesta Via libera dell'AulaCamera alla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza ......

Via libera alla Commissione d'inchiesta Covid. Conte: insulto e schiaffo agli italiani e ai sanitari RaiNews

E’ enorme il divario, testimoniato dalla crescente rinuncia alle prestazioni, tra l’offerta di servizi sanitari esistente e una domanda dei cittadini che ...È indegna di un grande Paese come l’Italia”, le parole di Roberto Speranza, PD, in occasione del suo intervento sull’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid alla Camera dei ...