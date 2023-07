Covid | sì della Camera alla commissione Conte e Speranza la prendono male | gazzarra in aula video

(Di giovedì 6 luglio 2023)coppia, che fu inossidabile nella stagione dell’emergenza, laparlamentare d’inchiesta, approvata a Montecitorio, proprio non va giù. Vietato vederci chiaro. Vietato approfondire il mancato aggiornamento e attivazione del piano pandemico del 2006. Vietato verificare i rapporti non proprio cristallini tra governo e Oms. Meglio glissare e contrattaccare la maggioranza, accusandola di mettere in atto un processo politico. Ma d’ora in avanti, grazie al centrodestra, ogni zona d’ombra sarà analizzata e messa a fuoco, dal punto di vista politico. Con buona pace dell’opposizione, che a giudicare dall’isterismo dimostrato in, forse qualcosa da farsi perdonare ce l’ha…, via libera...

'Non arriverà nessuna risposta dalla maggioranza, atteggiamento vile, vigliacco e disonesto intellettualmente. Commissione di inchiesta per fare il processino politico a Conte e Speranza, nascondendo ......e un plotone di esecuzione politica Durante la discussione in Aula sulla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza, l'ex premier Giuseppe Conte critica duramente l'approccio...Queste raccomandazioni andranno aggiornate sulla base dell'evoluzione delle varianti e...un'elevata adesione nelle persone Over 50 potrebbe ridurre fino al 32% delle ospedalizzazioni da- ...

Schillaci: "Toglieremo l'isolamento per il Covid, è ampiamente ... Agenzia ANSA

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Dopo la pandemia, dopo i lutti che questa ha provocato nel nostro Paese, dopo le ferite che ha scoperchiato, avremmo avuto bisogno di una Commissione d’inchiesta sul nost ...Il sindaco di Benevento, parlamentare per trent'anni su quella Covid voluta dalla destra. "Fui chiamato in causa in quella su Telekom Serbia. Marini, il ...