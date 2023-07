(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Quanta irritazione, quanta paura di far emergere la realtà. L'avvocato del popolo ha. Non vuole sapere anche lui la verità sugli acquisti? Sui respiratori non funzionanti, sulle mascherine cinesi? Come mai?". Lo scrive su Twitter Raffaella, capogruppo al Senato del gruppo Azione-Italia viva e coordinatrice nazionale del partito di Matteo Renzi.

Covid: Paita (Az-Iv): 'da Conte reazioni scomposte'

